Dramma all’ospedale di Vibo, un paziente si lancia dalla finestra di un reparto e muore

La tragedia

VIBO VALENTIA Tragedia nella tarda serata di ieri all’ospedale “Jazzolino” di Vibo Valentia, dove un uomo di 63 anni, originario di Francavilla Angitola, è morto dopo essersi lanciato da una finestra del reparto di Medicina in cui era ricoverato da alcuni giorni. L’episodio si è verificato intorno alle 23 di ieri sera. Secondo quanto si apprende, il paziente era arrivato in pronto soccorso accusando problemi respiratori ed era stato poi trasferito nel reparto per essere sottoposto alle cure del caso. A dare l’allarme è stato il personale sanitario, intervenuto immediatamente nel tentativo di rianimarlo, ma ogni soccorso si è rivelato inutile. Sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine e gli addetti alla vigilanza privata, che hanno avviato gli accertamenti sull’accaduto. (redazione@corrierecal.it)

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