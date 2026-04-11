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l’incidente

Mezzo pesante in fiamme, autostrada temporaneamente chiusa nel tratto vibonese

Tra gli svincoli di Gerocarne e Mileto, in direzione sud. Si esce a Sant’Onofrio e si rientra a Rosarno

Pubblicato il: 11/04/2026 – 19:17
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Mezzo pesante in fiamme, autostrada temporaneamente chiusa nel tratto vibonese

VIBO VALENTIA Sulla A2 ‘Autostrada del Mediterraneo, è temporaneamente chiuso il tratto al  km 366,700 in direzione sud, tra gli svincoli di Gerocarne e Mileto, a causa di un veicolo pesante in fiamme in piazzola di sosta in prossimità dell’imbocco della Galleria San Francesco. È disposta l’uscita obbligatoria in direzione sud allo svincolo di Sant’Onofrio, con deviazione sulla SS18 e successivo rientro in A2 allo svincolo di Rosarno. Restano temporaneamente chiuse le rampe di ingresso in direzione sud degli svincoli di Vazzano e Gerocarne. Sul posto sono presenti il  personale Anas, Polizia Stradale e Vigili del Fuoco per la gestione dell’evento e il ripristino della regolare circolazione nel più breve tempo possibile.

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