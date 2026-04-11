Motocarro finisce in una scarpata nel Vibonese, un ferito trasportato in elisoccorso – FOTO

l’incidente

VIBO VALENTIA Nel pomeriggio odierno, intorno alle ore 15, i Vigili del Fuoco del Comando di Vibo Valentia, distaccamento di Serra San Bruno, sono intervenuti nel comune di San Nicola da Crissa, lungo l’ex SS 110, a seguito di un incidente stradale autonomo che ha coinvolto un motocarro Piaggio con a bordo due persone. Per cause in corso di accertamento, il conducente del mezzo ha perso il controllo del veicolo, che è uscito fuori strada finendo in una scarpata e adagiandosi su un fianco. I Vigili del Fuoco, prontamente giunti sul posto, hanno provveduto all’estrazione del passeggero rimasto all’interno dell’abitacolo. Dopo essere stato stabilizzato e immobilizzato su barella, il ferito è stato affidato ai sanitari intervenuti, che ne hanno disposto il trasferimento in eliambulanza.

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