Stasi: «Inutili i lavori di spostamento dei reparti dello spoke»

ospedale della Sibaritide

CORIGLIANO ROSSANO “Vanno avanti i lavori di spostamento di reparti dello spoke, i lavori più inutili della storia della sanità nazionale. Questi spostamenti avrebbero potuto essere utili se inquadrati in un’ottica di riorganizzazione generale dello spoke, non meno di cinque, sette o dieci anni fa. Fatti oggi questi spostamenti significano solo una cosa: non sanno che pesci pigliare“. Lo dichiara in una nota il sindaco di Corigliano-Rossano Flavio Stasi.

“Occhiuto è stato il primo presidente-commissario dopo Scopelliti ed i risultati li conosce ogni singolo calabrese: la sanità è peggiorata, l’emigrazione sanitaria è aumentata, la rinuncia alle cure è una prassi. Questo confuso spostamento significa anche un’altra cosa. L’ospedale della Sibaritide, il più costoso d’Italia, non sarà consegnato a breve“, prosegue Stasi. “Per capirlo basta ragionare sui sottoservizi. Dei lavori per l’adduzione idrica, di competenza Sorical, non vi è traccia; il progetto per il collettamento fognario, di competenza del commissario scelto da Occhiuto c’è, ma nessuna notizia sul potenziamento del depuratore senza il quale non sarà possibile l’allaccio; sulla strada il Comune sta gestendo sei milioni, sufficienti solo per un viadotto, ed è l’unico lavoro già appaltato nonostante ci sia stato chiesto incredibilmente di adattarlo alla nuova 106 (in un posto normale il nuovo progetto si sarebbe adattato a quello già appaltato, ma pazienza) mentre di tutto il resto della strada non esiste nulla, né fondi né progetto”, afferma Stasi.

“Voglio sperare che nessuno provi ad utilizzare questi ritardi per non far pagare penali ai concessionari dei lavori e della gestione ospedaliera (costerà almeno 10 milioni l’anno) che, sicuramente per caso, fanno riferimento a candidati di Forza Italia in Campania”, dice Stasi. “In questo contesto di poteri straordinari e centinaia di miliardi di soldi pubblici spesi, la parola ‘disastro’ è riduttiva rispetto alla incompetenza, inadeguatezza e irresponsabilità dell’attuale classe di potere. I calabresi, i cittadini della Sibaritide, avevano ed hanno bisogno di medici, di attrezzature, di medicina nucleare, di emodinamica, di tecnologia e di una classe politica che lavori per questi obiettivi, profondamente diversa da quella attuale. Di spostamenti di reparti sottodimensionati, da un edificio all’altro della stessa città – conclude Stasi – non sappiamo proprio cosa farcene”. (Ansa)