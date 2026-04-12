Giuli: «Calabria terra di primati. Presto sarò a Scalea per monitorare i lavori di Torre Talao»

l’intervista del corriere della calabria

VERONA «La Calabria gode di un primato dal punto di vista storico, archeologico, di produzione di vino, così come dell’olio perché è la seconda regione d’Italia per volumi di produzione». Il ministro della Cultura Alessandro Giuli, visita lo stand della Calabria a poche minuti dalla chiusura della prima giornata di Vinitaly. Prima un breve briefing anche con il ministro del Made in Italia Adolfo Urso e con il governatore Roberto Occhiuto, poi Giuli si concede un calice di rosso e brinda alla Calabria ed ai suoi giovani.

«Ho visitato poco fa lo stand della Basilicata e ora sono in Calabria, un viaggio lungo il parco nazionale del Pollino partendo da Italus, un percorso caratterizzato da una straordinaria diversità naturale che è diversità culturale», sostiene Giuli al Corriere della Calabria. «Con il governatore Occhiuto parlavamo di Enotri e dei giovani, della necessità di saperli ascoltare. In Calabria, il presidente della regione, con grande lungimiranza, ha attivato progetti per coinvolgerli direttamente in un racconto che va dal mondo antico alla realtà contemporanea» perché «nulla è più contemporaneo dell’antico».

«Quello dei calabresi – continua il ministro – è un popolo meraviglioso, il vino della Calabria è una certezza».

Giuli ha promesso di tornare presto nella nostra regione. «Voglio tornare per vedere e seguire i lavori che riguardano Torre Talao a Scalea e per ascoltare il territorio che è la cosa più bella da fare in Calabria cosi come a Roma». (f.benincasa@corrierecal.it)

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