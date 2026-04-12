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al via lo spoglio
Urne chiuse in Ungheria, Magyar avanti su Orban
Tisza in leggero vantaggio secondo le prime proiezioni
Pubblicato il: 12/04/2026 – 20:51
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Il leader dell’opposizione ungherese, Peter Magyar, consolida il vantaggio sul premier uscente, Viktor Orban. Con lo spoglio al 21,54%, il Tisza di Magyar avrebbe 128 seggi, avvicinandosi alla soglia della maggioranza assoluta, fissata a 133. Il Fidesz di Orban è staccato a 62 seggi. Otto invece sono i seggi che andrebbero invece all’ultradestra di Mi Hazank (Nostra Patria). A livello percentuale il partito Tisza di Magyar si attesta al 49,43% mentre Fidesz è al 41,99%.
Foto Ansa
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