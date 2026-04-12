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al via lo spoglio

Urne chiuse in Ungheria, Magyar avanti su Orban

Tisza in leggero vantaggio secondo le prime proiezioni

Pubblicato il: 12/04/2026 – 20:51
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Urne chiuse in Ungheria, Magyar avanti su Orban

Il leader dell’opposizione ungherese, Peter Magyar, consolida il vantaggio sul premier uscente, Viktor Orban. Con lo spoglio al 21,54%, il Tisza di Magyar avrebbe 128 seggi, avvicinandosi alla soglia della maggioranza assoluta, fissata a 133. Il Fidesz di Orban è staccato a 62 seggi. Otto invece sono i seggi che andrebbero invece all’ultradestra di Mi Hazank (Nostra Patria). A livello percentuale il partito Tisza di Magyar si attesta al 49,43% mentre Fidesz è al 41,99%.

Foto Ansa

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