Catanzaro, una giornata di squalifica per Brighenti e Petriccione

giudice sportivo

MILANO Sono nove, tutti per un turno, i calciatori squalificati in serie B dal giudice sportivo dopo le gare dell’ultimo turno. Si tratta di Schingtienne (Venezia), Brighenti e Petrccione (Catanzaro), Dorval (Bari), Beyuku (Modena), Peda (Palermo), Squizzato (Virtus Entella), Trimboli (Mantova) e Zanon (Carrarese). Tra le società, ammende a Pescara (7.000 euro), Padova (3.000 euro).

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