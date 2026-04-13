Figc, 18 club di serie A favorevoli a candidare Malagò

calcio italiano

MILANO L’Assemblea della Lega Serie A converge sul nome di Giovanni Malagò per la presidenza della Figc. Secondo quanto trapela da Milano, sono 18 su 20 i club che esprimono un orientamento favorevole all’ex presidente del Coni, delineando un consenso ampio in vista dell’elezione federale fissata per il 22 giugno. Il fronte a sostegno di Malagò si allarga nel corso della riunione: anche il Sassuolo, inizialmente indicato tra i contrari, si aggiunge ai favorevoli portando il totale a 18 società. Restano invece in una posizione interlocutoria Lazio e Hellas Verona, che non esprimono un voto contrario ma chiedono prima un confronto sul quadro normativo federale. Le indicazioni emerse dall’assemblea non rappresentano ancora un voto ufficiale, ma fotografano gli equilibri interni alla Serie A, che nelle elezioni della Federcalcio pesa per il 18% del totale. Un dato che, se confermato, rafforza la candidatura di Malagò nel percorso verso il rinnovo dei vertici federali. Il quadro resta comunque in evoluzione, con possibili ulteriori sviluppi nelle prossime settimane. L’assemblea odierna segna però un passaggio significativo, indicando una linea condivisa da larga parte dei club della massima serie e aprendo la fase decisiva in vista dell’appuntamento elettorale di giugno.



Abete: «Chiedo a Lnd stesse titolarità Malagò per la Figc»



«Chiederò al consiglio direttivo della Lega Dilettanti e ai delegati di investirmi delle stesse titolarità di cui è stato investito il presidente Malagò dalle società della Lega Serie A, cioè di poter, attraverso una condivisione della candidatura, presentarmi prima in una logica di discussione dei contenuti, per poi vedere qual è il punto di caduta dei nomi». Lo ha detto il presidente della Lega Dilettanti, Giancarlo Abete, annunciando, a margine della consegna del Premio Bearzot, la possibilità di una candidatura alla presidenza della Federcalcio.

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