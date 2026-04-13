Il voto in Calabria e quel copione già visto: inciuci, ritorni e riposizionamenti

VERSO LE AMMINISTRATIVE

LAMEZIA TERME Inciuci, riposizionamenti, ritorni. Il voto nei comuni è il momento in cui i partiti testano il proprio radicamento sul territorio ma anche il terreno in cui si sperimentano le alchimie politiche, derogando le alleanze nazionali in nome di una prossimità amministrativa non senza un certo disorientamento nell’elettorato, che solitamente non apprezza i cambi di casacca e i cartelli raccogliticci in cui l’obiettivo (vincere) ha la meglio sulle premesse (l’idem sentire politico, per evitare di ricorrere alle compiante ideologie novecentesche).

Ieri abbiamo raccontato lo strano caso di Villapiana: qui Pd, Lega e Fratelli d’Italia correranno insieme: mentre la sinistra cerca di organizzarsi, per ora – quando manca una decina di giorni alla presentazione delle liste – la sfida che si profila è quella tra Paolo Montalti e Mariolina De Marco, sostenuta dai dem nonostante la vicinanza al Carroccio e l’appoggio di FdI (ma non di Forza Italia).

Ma non c’è solo Villapiana: anche a Satriano Lega e Pd sono in campo per lo stesso candidato, Michele Drosi, nella contesa con il sindaco uscente Massimiliano Chiaravalloti e Giuseppino Basile.

Trattative non concordate col partito? Punito

E poi c’è che intesse trattative senza avvertire il partito di appartenenza: il coordinamento provinciale di Noi Moderati Crotone oggi ha comunicato di aver commissariato i tavoli tecnici decisionali del coordinamento cittadino di Cirò Marina; una decisione maturata dopo che il tesserato Giovanni Scalise ha partecipato a tavoli riconducibili ad aree politiche di centrosinistra, arrivando a sostenere apertamente la linea del Partito democratico e, in particolare, il candidato sindaco Giuseppe Dell’Aquila.

Da specificare che a Cirò Marina come a Taurianova – secondo il censimento del 2021 – la popolazione complessiva è scesa al di sotto dei quindicimila abitanti, dunque il sistema è di tipo maggioritario a turno unico (non è previsto il ballottaggio) e non è possibile il voto disgiunto, a differenza che nei comuni più grandi.

Due Giuseppe che tornano nell’agone

Di poco superiore ai 15mila abitanti, invece, San Giovanni in Fiore: nel centro gioachimita, per il dopo-Succurro, proprio oggi è stata annunciata la candidatura di Pino Belcastro, che sindaco lo è già stato tra il 2015 e il 2020. Belcastro, un passato nella Cisl prima di mettere piede in Consiglio comunale 15 anni fa per la prima volta, definisce la sua scelta «un atto d’amore verso la mia terra».

A suo modo un altro ritorno, ma di ben diverso impatto, è anche quello di Giuseppe Scopelliti, che si è esposto in prima linea per la candidatura di Francesco Cannizzaro, da lui chiamato con un amichevole e distensivo Ciccio. «Io e Scopelliti in competizione? Noi abbiamo un solo avversario: Battaglia, con tutta la coalizione di centrosinistra» ha detto da parte sua il parlamentare azzurro e candidato sindaco inaugurando la sede di Reggio Futura in via Tripepi. L’ex primo cittadino e presidente della Regione – tornato al comizio dopo aver sperimentato il formato talk nel tour di presentazione del suo libro – non sarà in campo in prima persona ma sta iniziando a riempire la campagna elettorale di contenuti: dopo il progetto sui 1000 posti di lavoro nei primi 100 giorni di governo (50 milioni di euro per lavoro, formazione e inclusione sociale, dai laureati ai detenuti), sabato prossimo sarà la volta di un piano su risparmio energetico ed edilizia, che nelle aspettative di Scopelliti «può diventare un progetto pilota anche a livello nazionale». Al di là dei temi in agenda, in riva allo Stretto il dato politico è la compattezza del centrodestra. Con la Lega organica alla coalizione: Reggio non è né Satriano né Villapiana… (euf)

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