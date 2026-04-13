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Mercoledì test IT-alert a Montalto Uffugo per rischio di incidente industriale

Previsto l’invio di messaggi sui telefoni dei cittadini nell’area vicina allo stabilimento Gargano gas

Pubblicato il: 13/04/2026 – 18:28
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Mercoledì test IT-alert a Montalto Uffugo per rischio di incidente industriale

MONTALTO UFFUGO Mercoledì 15 aprile, alle 10:30, la Gargano gas di Montalto Uffugo, in provincia di Cosenza, effettuerà un test del sistema IT-alert per il rischio incidente industriale rilevante in Calabria. L’impianto si inserisce nelle attività di sperimentazione, avviate a febbraio 2024, finalizzate a migliorare l’efficacia del sistema e, nello specifico per il rischio industriale, a consentire a un numero crescente di stabilimenti soggetti alla direttiva Seveso di esercitare la propria capacità di risposta in caso di emergenze che richiedano l’attivazione del sistema di allarme pubblico. Per lo scenario di incidente industriale i cittadini che si troveranno nei 3 km di raggio attorno allo stabilimento riceveranno la notifica seguente: “TEST TEST Messaggio di prova IT-alert. È in corso la SIMULAZIONE di un incidente in un impianto industriale nella zona in cui ti trovi. Per conoscere il messaggio che riceverai in caso di reale pericolo e per compilare il questionario vai su www.it-alert.gov.it TEST TEST”.

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