Taekwondo, quattro trionfi calabresi alla gara nazionale Master Talent Fita di Giugliano

i successi

Sabato 11 aprile, al Palazzetto dello Sport di Giugliano (Napoli) si è svolta la gara nazionale Master Talent PoomSae FITA che ha registrato l’accreditamento di tantissimi atleti delle classi “Over” provenienti da tutta Italia. Capitanati da Tonino Guerra, dall’esperto Maestro Maria Fragale e dal direttore sportivo Giampaolo Mungo, questa volta la Benemerita ASD Golden TaeKwonDo Guerra di Catanzaro fa TRIS d’ORO e conquista ben tre importanti medaglie. Sul n° 1 del Podio a sventolare la bandiera dell’Italia e con l’orgoglio dell’intera Città sportiva di Catanzaro, sono stati Paride Guerra (classe 70/75), Eugenia Fiumanò (classe 75/80) e Mario Battaglia (classe Over 80) che, nonostante la sorridente e ridondante età, sono scesi in campo con coraggio e determinazione dimostrando agli ufficiali di gara dei rispettivi campi, di possedere forte autostima, coraggio di mettersi in gioco ed eccellente preparazione tecnica. Sempre nella giornata di sabato, lusinghiera medaglia d’argento vinta da Annarita Guerra (classe 70/75), e meritati terzi posti assoluti (bronzo) conquistati da Franca Carpino, Rosa Alba Esposito e Marisa Prudente. Le compagne di squadra Adriana Prudente e Antonella Abbruzzese, pur effettuando una buona prova, non sono riusciti a superare i quarti di finale. Tutti sono iscritti al Progetto Federale “TaeKwonDOver” promosso dalla Federazione Italiana TaeKwonDo realizzato per il 4° anno consecutivo dalla ASD Guerra che durante gli allenamenti adattati concentra l’intervento esclusivamente sugli anziani, con l’obiettivo di offrire un’attività strutturata, sicura e stimolante, che favorisca autonomia, fiducia in sé stessi e qualità della vita. In questo progetto, Il Taekwondo si rivela particolarmente adatto a questa fascia d’età grazie a esercizi mirati che migliorano equilibrio, coordinazione, forza muscolare e postura. Nella gara PoomSae classe Cadetti e kids, ottima prestazione tecnica dei giovani atleti Francesco Vergata (vincitore di 1 turno) e di Hajar Souflane. Appresa la notizia, a Tonino Guerra e ai neo campioni italiani, sono giunti le congratulazioni da parte del Presidente Coni Calabria – Tino Scopelliti e dal Presidente FITA/Calabria Giancarlo Mascaro.