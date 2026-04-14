Gran Galà della Danza: una serata di arte e solidarietà

la kermesse

CATANZARO La danza come linguaggio universale, la solidarietà come obiettivo comune. È stato questo il cuore del Gran Galà della Danza 2026, andato in scena al Cinema Teatro Comunale di Catanzaro, diventato – ancora una volta – spazio condiviso di emozioni, talento e partecipazione. «La danza è viva». E lo è stata davvero, in ogni gesto, in ogni coreografia, in ogni applauso. Il teatro si è riempito di un’unica energia, quella di una comunità che ha scelto di esserci, non solo per assistere a uno spettacolo, ma per sostenere una causa concreta. Ogni esibizione è stata «il risultato di mesi di lavoro», ogni passo «ha raccontato una storia», restituendo al pubblico una serata intensa, capace di coinvolgere e lasciare il segno. Un’esperienza che ha unito palco e platea in un unico grande respiro. A condurre la serata sono stati Francesco Passafaro, direttore artistico del Teatro Comunale e figura centrale nella programmazione culturale cittadina, e Simona Procopio, che con equilibrio e sensibilità hanno accompagnato il pubblico lungo un percorso fatto di arte e riflessione. Un ruolo non solo di conduzione, ma di raccordo tra le diverse anime dell’evento. Elemento distintivo del Galà è stata la sua natura non competitiva: nessuna classifica, nessun premio, ma «uno spazio di condivisione, confronto e crescita», in cui ogni scuola ha partecipato con uno spirito autentico, mettendo al centro la passione e il valore educativo della danza. Un’impostazione che ha restituito pienamente il senso dell’iniziativa: «unire arte, formazione e solidarietà», costruendo un momento collettivo capace di andare oltre la semplice esibizione. Il ricavato della serata è stato infatti destinato a sostenere le attività dell’associazione Acsa&Ste Ets, importante e radicata realtà sociale impegnata da anni in progetti a favore della comunità, guidata dal dottor Giuseppe Raiola, Direttore del Dipartimento Materno-Infantile e della SOC di Pediatria dell’Azienda ospedaliero-universitaria “Dulbecco”, e creata assieme alla dottoressa Maria Concetta Galati, Direttore della SOC di Oncoematologia Pediatrica e del Dipartimento Onco-ematologico della stessa azienda. «Il ricavato della serata sarà devoluto a sostegno del progetto “We will make your dreams come true”, con il quale stiamo contribuendo a realizzare i sogni dei bambini ricoverati nei reparti pediatrici dell’ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro», ha spiegato Raiola, sottolineando come «ogni sogno realizzato è un bambino che ritrova un sorriso, una speranza». Accanto a lui, la dottoressa Maria Concetta Galati ha ribadito il valore umano dell’iniziativa: «Non è solo un’attività professionale, è una vera e propria missione. Serve passione, dedizione e amore. L’amore che mettono i medici, gli operatori, ma anche tutti coloro che partecipano e sostengono iniziative come questa».

Il Gran Galà ha così confermato il ruolo del Teatro Comunale come luogo di incontro tra arte e comunità, uno spazio in cui «la cultura diventa partecipazione» e contribuisce a mantenere vivo il centro storico cittadino. Protagoniste della serata tutte le scuole di danza del territorio, che hanno aderito con entusiasmo: New Compagnia Danza – Luisa Squillacioti; Maison D’Art; Power Fit Club ASD; Momento Danza; Royal Ballet; Progetto Passione Danza; Accademia M.A. Style; AC Ballet; In punta di piedi; Lelah Kaur & Oriental Wings; Ingridipole; Comparison of Dance; Nuova Ariadne; Emoticon Dance; De Creation Crew. Una partecipazione ampia e sentita, che ha testimoniato la vitalità del panorama coreutico locale e la capacità di fare rete attorno a un obiettivo condiviso. Al termine, più che un semplice applauso, è rimasta la consapevolezza di aver preso parte a qualcosa di più: una serata in cui la danza ha saputo farsi voce, racconto e gesto concreto di solidarietà. (Foto: Fotovideando)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato