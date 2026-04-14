“Il peccato di Eva”, giovedì la presentazione del libro a Catanzaro

l’appuntamento

CATANZARO «La Camera Penale “A. Cantàfora” di Catanzaro, da sempre sensibile ed attenta alla formazione degli studenti in linea con la cultura del processo liberale, ha chiesto la collaborazione del Liceo Classico “P. Galluppi” perché facesse da capofila e collettore tra gli istituti scolastici della città, al fine di realizzare un evento nell’ambito del quale presentare il libro “Il peccato di Eva” scritto da Ludovica Bulian, giornalista e inviata del programma “Quarta Repubblica” e Giuseppe Guastalla, giornalista del Corriere della Sera». Lo riferisce una nota della Camera Penale di Catanzaro. «Il libro, scritto come un giallo, è la storia – prosegue la nota – di un incredibile vicenda giudiziaria internazionale che ha coinvolto Eva Kaili, greca, socialista, Vice Presidente del Parlamento Europeo e suo marito Francesco Giorgi, collaboratore dell’ex parlamentare europeo Antonio Panzeri. L’indagine sulla presunta corruzione porterà Eva Kaili e Francesco Giorgi in carcere, ma coinvolgerà anche i loro famigliari stravolgendo la vita della figlia della coppia, una bambina di appena due anni. È, o meglio risulterà essere, un teorema giudiziario, una storia dei nostri tempi, raccontata sulla base delle dichiarazioni rese dalle persone implicate, degli atti di indagine e delle pubblicazioni fatte dalla stampa. Saranno i Giudici a dover valutare la colpevolezza degli indagati ma i lettori e in questa occasione i nostri ragazzi, potranno valutare i comportamenti di ciascun soggetto coinvolto a qualsiasi titolo nell’inchiesta Qatargate senza mai dimenticare che gli indagati sono da ritenersi innocenti fino a sentenza definitiva di condanna. Si tratta di un’occasione importante per parlare di giustizia e abbiamo la possibilità di farlo con gli autori di questa storia e attraverso la partecipazione attiva degli studenti». L’evento è programmato per la mattina del 16 aprile dalle 9.30 alle 13.00, presso il Centro Polivalente di Via Fontana Vecchia.

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