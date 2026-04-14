In Calabria 439 milioni a famiglie e imprese: il piano di Cassa Centrale

il piano strategico

CATANZARO Finanziamenti a famiglie e imprese calabresi per 439 milioni di euro al 2028, con una crescita media annua del 2,9%, a sostegno di attività economiche locali, investimenti e sviluppo delle comunità. E’ quanto prevede, per la Calabria, il Piano strategico di gruppo 2026-2028 approvato dal Cda di Cassa centrale banca e presentato ai vertici delle banche affiliate e delle società controllate. Nella regione operano Bcc Calabria Nord e Banca Centro Calabria con 20 filiali in 17 Comuni rappresentando, in cinque Comuni, l’unica presenza bancaria. Accanto al credito è prevista una raccolta complessiva in crescita fino a 888 milioni di euro. Il piano di gruppo, inoltre, prevede un significativo impegno in ambito digitale e tecnologico, con investimenti Ict complessivi pari a 300 milioni di euro. «Il piano strategico 2026-2028 – ha dichiarato Sandro Bolognesi, amministratore delegato di Cassa centrale banca – definisce con chiarezza le priorità del gruppo e orienta una crescita coerente con i valori della cooperazione, capace di generare valore economico e sociale nei territori in cui siamo storicamente presenti. Gli investimenti in innovazione, persone e processi, rafforzano il nostro modello mutualistico, consentendo di migliorare la qualità del servizio e di accompagnare in modo concreto famiglie, imprese e comunità locali nei loro percorsi di sviluppo».

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