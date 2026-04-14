Reggio Calabria, 15 milioni di euro per il lungomare e per l’erosione a Cannitello. L’annuncio di Cannizzaro – VIDEO

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REGGIO CALABRIA Una «grande, grandissima notizia per Reggio Calabria». Così Francesco Cannizzaro, coordinatore regionale di Forza Italia, annuncia 15 milioni di euro per la città dello Stretto, in arrivo dopo l’emendamento a sua firma in commissione ambiente. «Di questi 10 sono destinati al Comune di Reggio e utilizzabili per l’ammodernamento dei lungomari, accessibilità e decoro urbano». I restanti 5 «sono destinati all’erosione costiera di Cannitello, problema atavico di quel territorio». Maggiori dettagli, conclude Cannizzaro, saranno dati nella conferenza stampa di domani.

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