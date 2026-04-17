Crotone, domenica la trasferta di Casarano tra ambizioni di classifica e gestione delle energie

gli squali

CROTONE Dopo il successo casalingo contro il Catania, il Crotone è tornato al lavoro con l’obiettivo di dare continuità ai risultati in vista della trasferta contro il Casarano, in programma domenica alle 20:30 allo stadio “Capozza”. Una vittoria importante non solo per la classifica, ma anche per le conseguenze che ha prodotto in casa etnea, con l’esonero di Viali e il ritorno in panchina di Mimmo Toscano.

La squadra rossoblù si è ritrovata ieri al centro sportivo per una seduta articolata, suddivisa in due gruppi: lavoro di scarico e forza per i giocatori maggiormente impiegati nell’ultimo match, mentre il resto della rosa ha svolto un programma metabolico più intenso. Nella seconda parte dell’allenamento, il gruppo si è ricompattato per esercitazioni di gioco di posizione, partitelle a tema e situazioni su palla inattiva, con particolare attenzione alla fase difensiva. Restano da monitorare le condizioni di Cocetta, Di Pasquale e Gomez, che nei prossimi giorni saranno valutati dallo staff tecnico per capire la loro eventuale disponibilità in vista della gara in Puglia. Intanto, per oggi è in programma una nuova seduta pomeridiana, utile per continuare a preparare un appuntamento che può dire molto sul finale di stagione.

A due giornate dalla conclusione del campionato, il Crotone guarda ancora alla possibilità di accorciare sul quinto posto occupato dal Cosenza, distante cinque lunghezze. Un obiettivo complicato, ma non impossibile. Più concreto, invece, è quello di mantenere l’attuale stato di forma e arrivare ai playoff nelle migliori condizioni possibili.

Sul fronte organizzativo, il Casarano ha reso note le modalità di accesso allo stadio “Capozza” per i tifosi ospiti. I biglietti per il settore dedicato avranno un costo di 10 euro, a cui si aggiungeranno i diritti di prevendita. I tagliandi potranno essere acquistati online attraverso il circuito CiaoTickets oppure nei punti vendita autorizzati fino alle ore 19:00 di sabato. Una sfida che si preannuncia combattuta, con il Crotone chiamato a confermare i segnali positivi mostrati nell’ultimo turno e a continuare la propria corsa verso i playoff. (redazione@corrierecal.it)

Foto Fc Crotone

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