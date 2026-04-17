Sequestrati 20 immobili agli eredi del boss di Sciacca

La misura

I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo e del Comando Provinciale di Agrigento hanno sequestrato 20 immobili nei confronti dello storico capo della famiglia mafiosa di Sciacca.

Quest’ultimo, destinatario di plurime condanne definitive per il reato di associazione di stampo mafioso e di lunghi periodi di detenzione, era considerato, da parte dei componenti del sodalizio, quale punto di riferimento nella gestione delle attività criminali poste in essere dalla consorteria mafiosa saccense.

Il sequestro è stato disposto all’esito di un procedimento di prevenzione avviato su delega della Procura della Repubblica di Palermo, nell’ambito del quale sono stati condotti accertamenti finalizzati a ricostruire il profilo patrimoniale del proposto (e del relativo nucleo familiare), che hanno consentito di evidenziare la sussistenza di una marcata sproporzione degli investimenti effettuati rispetto alle risorse reddituali lecite dichiarate. Pertanto, il Tribunale di Palermo – Sezione Misure di Prevenzione, in accordo con le ricostruzioni dei finanzieri e condividendo quanto prospettato dall’Autorità giudiziaria richiedente, ha disposto il sequestro di 2 appartamenti siti a Ribera (AG) e Sciacca (AG); 1 magazzino e 17 terreni siti a Ribera (AG).