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la tragedia e le indagini
Risucchiato da bocchettone, bimbo muore in piscina
Annega a 7 anni in un impianto termale in provincia di Latina
Pubblicato il: 18/04/2026 – 17:55
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LATINA Un bambino di 7 anni, residente a Roma, che stava trascorrendo il fine settimana in una Spa delle Terme di Suio, nel territorio di Castelforte, lungo il fiume Garigliano, in provincia di Latina, è morto annegato. Sul posto i sanitari del 118, i carabinieri della compagnia di Formia e il pm della procura di Cassino, Alfredo Mattei. Le indagini sono coordinate dal procuratore Carlo Fucci. La dinamica è al vaglio. La piscina è stata sequestrata dai miliari. (Agi)
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