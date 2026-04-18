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Il Papa: «Dibattere con Trump non mi interessa»

Leone XIV in volo verso l’Angola invita a non forzare l’interpretazione delle sue frasi

Pubblicato il: 18/04/2026 – 19:21
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Il Papa: «Dibattere con Trump non mi interessa»

DALL’AEREO PAPALE «Non è affatto nel mio interesse dibattere con Trump». Papa Leone, sul volo verso l’Angola, parlando con i giornalisti, è tornato sul caso Trump per precisare: «Si è diffusa una certa narrazione, non del tutto accurata, a causa della situazione politica creatasi quando, il primo giorno del viaggio, il presidente degli Stati Uniti ha rilasciato alcune dichiarazioni su di me».
«Gran parte di ciò che è stato scritto da allora non è altro che un commento su un altro commento, nel tentativo di interpretare quanto è stato detto», ha osservato il Pontefice. «Solo un piccolo esempio: il discorso che ho tenuto all’incontro di preghiera per la pace un paio di giorni fa (a Bamenda, ndr) era stato preparato due settimane prima, ben prima che il presidente commentasse su di me e sul messaggio di pace che sto promuovendo. Eppure – ha rimarcato – è stato interpretato come se stessi cercando di dibattere nuovamente con il presidente, cosa che non è affatto nel mio interesse. Proseguiamo quindi il nostro cammino, continuiamo a proclamare il messaggio del Vangelo» per promuovere la fraternità. (Agi)

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