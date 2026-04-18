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indagano i carabinieri

Uccide la ex e il nuovo compagno e poi si suicida

Il 57enne si è lanciato da una torre del castello dell’Astigiano di cui era giardiniere

Pubblicato il: 18/04/2026 – 18:07
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Uccide la ex e il nuovo compagno e poi si suicida

ASTI Duplice omicidio con suicidio a Cossombrato, in provincia di Asti. Secondo le prime informazioni, un uomo di 57 anni avrebbe ucciso la ex moglie e il nuovo compagno della donna, per poi togliersi la vita. A quanto si apprende, l’uomo si sarebbe gettato dal castello del paese, di cui aveva le chiavi in quanto giardiniere. La coppia, di origine albanese, era in Italia da molti anni.

La ricostruzione

Secondo i primi accertamenti il 57enne, di origine albanese, avrebbe ucciso a roncolate l’ex moglie e il nuovo compagno, anch’essi di origine albanese, prima di suicidarsi. I corpi delle due vittime sono stati trovati nella tarda mattinata di oggi in un fosso a poca distanza l’uno dall’altro nei pressi di un campo dove si trovano alcuni alveari di cui – a quanto di è appreso – la coppia si occupava. A dare l’allarme il fratello della donna, preoccupato poiché non aveva notizie della sorella. Accanto ai due corpi è stato trovato anche un attrezzo agricolo con cui sarebbero stati colpiti a morte. L’uomo, invece, si sarebbe gettato dal castello nella notte. Sono in corso le indagini dei carabinieri per accertare l’esatta dinamica dell’accaduto.

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