Crotone, esame Casarano nel momento più delicato – PROBABILI FORMAZIONI

stasera in campo

CROTONE Il campo e le incognite fuori. Il Crotone si prepara alla trasferta di questa sera (ore 20.30) sul campo del Casarano, penultimo appuntamento della regular season prima dei playoff. L’obiettivo è chiaro: difendere il sesto posto e arrivare nella griglia degli spareggi con una posizione solida, dando continuità al successo ottenuto contro il Catania.

La squadra di Emilio Longo si presenta all’appuntamento forte di un rendimento in crescita costante, testimoniato da una striscia di risultati che, nelle ultime settimane, ha proiettato i rossoblù tra le formazioni più in forma del campionato. Un percorso costruito su equilibrio e continuità, che ora deve trovare conferma anche lontano dallo “Scida”, contro un avversario che proverà a sfruttare il fattore campo.

Sul piano tecnico, non mancano le difficoltà. Longo dovrà fare a meno degli squalificati Groppelli e Sandri, ma ritrova diverse pedine non al top in settimana: Di Pasquale e Cocetta sono tornati a disposizione dopo i rispettivi acciacchi, mentre capitan Gomez è stato convocato pur non essendo al meglio e non dovrebbe partire dalla panchina. Possibili novità anche a centrocampo, con l’idea di ampliare le rotazioni e gestire le energie in vista dei playoff.

A tenere banco, però, è soprattutto quanto accaduto fuori dal campo negli ultimi giorni. Il presidente Gianni Vrenna ha infatti ammesso le difficoltà economiche del club, spiegando come per la prima volta negli ultimi anni non siano state rispettate alcune scadenze federali e lasciando intendere il rischio concreto di una penalizzazione nella prossima stagione. Una situazione legata anche alle limitazioni nell’accesso al credito e a un contesto finanziario reso più complesso dall’amministrazione giudiziaria.

Parole che hanno inevitabilmente avuto eco nello spogliatoio, ma che il tecnico Emilio Longo ha provato a incanalare in una direzione precisa. L’allenatore ha ribadito fiducia nella proprietà, sottolineando la serietà del presidente e la volontà di onorare tutti gli impegni, pur riconoscendo le difficoltà del momento e i ritardi nei pagamenti. Ha chiesto al gruppo compattezza e concentrazione, invitando squadra e ambiente a isolarsi dalle vicende esterne e a trasformare questa fase delicata in uno stimolo ulteriore. L’idea è quella di responsabilizzare i giocatori, chiamati a difendere non solo la classifica ma anche il proprio percorso professionale e l’orgoglio del club.

In questo scenario, la sfida di Casarano assume un valore che va oltre i tre punti. È un passaggio chiave per consolidare la posizione in classifica e, allo stesso tempo, un banco di prova per misurare la tenuta mentale di un gruppo chiamato a restare focalizzato nonostante tutto. (redazione@corrierecal.it)

Le probabili formazioni

CASARANO (4-3-3): Bacchin; Versienti, Bachini, Mercadante, Giraudo; Logoluso, Maiello, Ferrara; Chiricò, Grandolfo, Leonetti. All.: Di Bari.

CROTONE (4-3-3): Merelli; Novella, Di Pasquale, Armini, Guerra; Meli, Vinicius, Gallo; Energe, Musso, Zunno. All.: Longo.

Foto Fc Crotone

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