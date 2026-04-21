Ricadi, Domenico Locane ufficializza la candidatura a sindaco

verso il voto

RICADI «Domenico Locane è ufficialmente candidato alla carica di sindaco a Ricadi». Lo riferisce una nota. «Una candidatura espressione del territorio. A differenza dei classici accordi di palazzo – prosegue la nota – la discesa in campo di Locane si distingue per una matrice chiaramente popolare. La sua investitura è infatti il risultato di un percorso condiviso, una scelta nata “dal basso” espressione dei cittadini di tutto il territorio comunale che, nel corso degli ultimi mesi, hanno sollecitato un impegno diretto dell’uomo e del professionista. La popolazione ha riconosciuto in Domenico Locane tre elementi fondamentali per la guida del Comune: competenza, impegno, capacità di ascolto. Con l’ufficializzazione del candidato a Sindaco, la macchina organizzativa è ormai a pieno regime. L’entourage di Locane fa sapere che il progetto non si ferma alla singola figura del leader, ma poggia su una visione collettiva di rinnovamento. “Non è la candidatura di un singolo, ma la risposta a un bisogno di partecipazione espresso dai cittadini,” trapela dagli ambienti vicini al candidato. È solo questione di poco tempo: nei prossimi giorni – conclude la nota – verranno resi noti anche i nomi dei componenti della lista che affiancheranno Locane».

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