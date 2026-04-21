Corigliano Rossano, il gruppo Azzurro Mare saluta con favore la nascita di “Terrae Magna Grecia”

Turismo e visione comune

CORIGLIANO ROSSANO «Una giornata storica». Così il gruppo politico e consiliare Azzurro Mare commenta la nascita della rete turistica “Terrae Magna Grecia”, il progetto che mette insieme amministrazioni e territori in una visione comune di sviluppo e valorizzazione.

In una nota, il gruppo sottolinea il lavoro che ha portato alla costituzione della rete, evidenziando il ruolo del consigliere comunale Francesco Marino Scarcella, indicato come ideatore e principale promotore dell’iniziativa. «Un risultato importante – si legge – frutto di un percorso lungo, paziente e determinato, reso possibile dalla capacità di costruire relazioni tra enti diversi e superare le divisioni territoriali».

La rete “Terrae Magna Grecia” si propone come uno strumento di cooperazione istituzionale per mettere a sistema le risorse culturali, storiche e paesaggistiche del territorio, con l’obiettivo di rafforzarne l’attrattività e generare nuove opportunità di sviluppo.

Azzurro Mare evidenzia come il progetto rappresenti «molto più di un’iniziativa turistica», configurandosi come un modello organizzativo capace di integrare strategie e politiche locali in una prospettiva condivisa. Nel comunicato non manca il riconoscimento al lavoro degli amministratori coinvolti nel percorso e un augurio al presidente eletto della rete, il sindaco di Corigliano-Rossano Flavio Stasi, chiamato a guidare la nuova fase operativa.

«Oggi non celebriamo soltanto la nascita di una rete – conclude la nota – ma l’inizio di una nuova stagione per il territorio, fondata su collaborazione, identità e visione».