Ferrovie, cambi e ritardi: stop e deviazioni sulla tratta per la Calabria

lavori di manutenzione

NAPOLI Modifiche alla circolazione di alcuni treni a lunga percorrenza e del Regionale di Trenitalia lungo la linea Napoli-Salerno (via Monte del Vesuvio) per consentire lavori di manutenzione programmata, nei giorni 22, 23, 24, 26, 29, 30 aprile e 3, 6, 7 maggio. In particolare: alcuni treni Alta Velocità della relazione Reggio di Calabria–Salerno–Milano Centrale/Torino Porta Nuova e Intercity della relazione Reggio di Calabria Centrale/Battipaglia–Roma Termini subiscono variazioni di orario anche con anticipi in partenza e aumento dei tempi di percorrenza; alcuni treni del Regionale della relazione Napoli Centrale–Battipaglia–Sapri/Paola/Cosenza seguono il percorso Napoli-Salerno (via Storica) con variazioni di orario e fermate. Attivo servizio bus tra le stazioni di Salerno e Napoli Centrale in sostituzione del treno R 5346; alcuni treni della relazione Caserta–Salerno subiscono variazioni di orario, cancellazioni parziali. Attivo servizio con bus tra Salerno e Sarno/Cancello.

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