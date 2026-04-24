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Lamezia Terme, nuovo sequestro dell’area d’accesso al campo rom di Scordovillo

A eseguirlo i carabinieri, che hanno apposto nuovi sigilli alla discarica di rifiuti speciali che si è creata intorno al sito

Pubblicato il: 24/04/2026 – 9:58
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Lamezia Terme, nuovo sequestro dell’area d’accesso al campo rom di Scordovillo

LAMEZIA TERME Nuovo sequestro dell’area d’accesso al campo rom di Scordovillo. A eseguirlo i carabinieri della Compagnia di Lamezia Terme, che hanno apposto nuovi sigilli alla discarica di rifiuti speciali che si è creata intorno al campo rom. Il provvedimento nasce dalla necessità di interrompere la reiterazione di reati ambientali come lo smaltimento illecito di rifiuti e i roghi tossici che ciclicamente sprigionano nubi nere visibili da ogni angolo della città, mettendo a serio rischio la salute dei residenti delle zone adiacenti e dei pazienti del vicino ospedale “Giovanni Paolo II”. (Foto d’archivio)

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