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Tragedia di Catanzaro, l’esito dell’autopsia: caduta simultanea delle vittime dal balcone

Esclusa la versione secondo cui la mamma avrebbe lanciato nel vuoto i figli prima di uccidersi

Pubblicato il: 24/04/2026 – 9:44
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Tragedia di Catanzaro, l’esito dell’autopsia: caduta simultanea delle vittime dal balcone

CATANZARO Caduta simultanea dal balcone: è quanto sarebbe emerso dall’autopsia su corpi di Anna Democrito e dei suoi figlioletti Giuseppe e Nicola Trombetta di appena 4 anni e 4 mesi, morti nella notte tra martedì e mercoledì nella tragedia che ha sconvolto Catanzaro. L’autopsia, che si è conclusa nella tarda serata di ieri alla Medicina legale dell’Università di Catanzaro, avrebbe quindi confermato la caduta simultanea delle vittime dal balcone di casa al terzo piano con tutti i traumi perfettamente in linea con la dinamica. Questo esito escluderebbe dunque la versione, finora prevalente nelle ricostruzioni, secondo cui la donna avrebbe lanciato nel vuoto i figlioletti prima di uccidersi. Dopo l’autopsia i corpi sono stati restituiti alla famiglia e trasferiti nella Casa Funeraria Elysium dove è stata allestita la camera ardente, mentre i funerali sono stati fissati per domani, alle ore 17, nella Basilica dell’Immacolata.

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