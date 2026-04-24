Paolo Rossi chiude la stagione teatrale di Dracma con “Stand Up Classic”

“Lo Sguardo oltre”

FILADELFIA Ultimi due appuntamenti per “Lo Sguardo oltre”, la stagione teatrale 2025/26 a cura di Dracma – Centro di Produzione Teatrale, che chiude in bellezza con uno degli artisti più originali del panorama teatrale italiano.

Protagonista delle due serate, mercoledì 29 e giovedì 30 aprile, a Filadelfia e Polistena, sarà Paolo Rossi conlo spettacolo “Stand Up Classic – Un’operaccia satirica”, prodotto da Agidi, scritto e interpretato dallo stesso Rossi, insieme sul palco a Caterina Gabanella, accompagnati dalla chitarra di Emanuele Dell’Aquila, in uno spettacolo divertente che unisce la tradizione del teatro alla stand-up comedy.

Nato nel ‘53 a Monfalcone, milanese d’adozione, Paolo Rossi spazia da quarant’anni dai club ai grandi palcoscenici, dal teatro tradizionale al cabaret, dalla televisione, senza farsi mancare nemmeno il tendone da circo. Il suo personale modo di “fare spettacolo”, anche se perfettamente conscio del contesto contemporaneo, non prescinde mai dall’insegnamento dei classici antichi e moderni, da Shakespeare a Molière a Brecht, alla amatissima Commedia dell’Arte.

«Uno spettacolo che reinventa i classici della letteratura, presentati in un modo unico e non convenzionale: “Stand Up Classic” è un viaggio attraverso i secoli, dove le parole di autori come Omero, Shakespeare e Orazio prendono vita e si connettono con il presente. Accompagnato dalla chitarra di Emanuele Dell’Aquila, Rossi trasforma testi antichi in esperienze contemporanee, rendendoli accessibili e vibranti per il pubblico moderno. Le sue libere associazioni tra passato e presente creano un dialogo vivace e sorprendente, che fa riflettere e divertire. Un evento imperdibile per chi ama la letteratura, il teatro e la stand-up comedy» si legge tra le note di spettacolo.

La forza di “Stand Up Classic” sta nel suo dualismo, che riesce a convivere in perfetto equilibrio: da una parte la profondità di autori della letteratura, dall’altra la leggerezza, tutt’altro che superficiale, della stand- up, elementi che danno vita ad uno spettacolo capace di divertire ma anche di far riflettere.

Tra gli ultimi premi ricevuti in ordine di tempo di Paolo Rossi, il Premio Speciale Miglior Interpretazione alla 51ª edizione dei Premi Internazionali Flaiano, nel 2024, per “Da questa sera si recita a soggetto! Il Metodo Pirandello”, spettacolo ideato e diretto dallo stesso Rossi, che ha curato la drammaturgia insieme a Carlo G. Gabardini, e il Premio Satira 2024 per il teatro all’interno del Festival della Satira di Forte dei Marmi.

“Stand Up Classic”, in programma per mercoledì 29 aprile a Filadelfia e giovedì 30 aprile a Polistena, previsto per le 20:45, chiude ufficialmente la stagione teatrale 2025/26 “Lo sguardo oltre”, curata da Andrea Naso di Dracma – Centro di Produzione Teatrale, grazie al sostegno del Comune di Polistena e del Comune di Filadelfia, sostenuto dal MIC – Ministero della Cultura, e dalla Regione Calabria.

Foto di Laila Pozzo

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