Neonati sepolti, Chiara Petrolini condannata a 24 anni e 3 mesi

la sentenza

PARMA La Corte d’Assise di Parma ha condannato Chiara Petrolini a 24 anni e tre mesi di carcere. La studentessa 22enne è accusata del duplice omicidio premeditato dei suoi due figli neonati e di soppressione dei loro cadaveri che avrebbe seppellito nel giardino della casa di Vignale di Traversetolo (Parma), dove abita tuttora con i genitori, in regime di arresti domiciliari con il braccialetto elettronico. La Procura aveva chiesto una condanna a 26 anni.

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