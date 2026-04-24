San Giovanni in Fiore, Belcastro: «Riprendiamoci la dignità»

il candidato

SAN GIOVANNI IN FIORE «San Giovanni in Fiore attraversa oggi uno dei momenti più critici della sua storia recente. Siamo di fronte a un bivio: rassegnarci al declino causato da una gestione che ha trasformato le istituzioni in un affare di famiglia, dove il clientelismo ha soffocato il merito, o riprenderci la dignità che questo territorio merita». È quanto afferma Pino Belcastro, candidato a sindaco di San Giovanni in Fiore.

«Ho atteso fino all’ultimo momento utile per parlare – evidenza –sperando che prevalesse il buon senso. Insieme al Comitato civico e ai partiti che mi sostengono, avevamo fatto una valutazione responsabile ed un gesto di sincera ed estrema generosità: eravamo pronti a fare un passo di lato per unire l’area progressista, perché la frammentazione è il miglior regalo che si possa fare a chi ha malgovernato. Purtroppo, al nostro appello all’unità è stata data una risposta di incredibile ed immotivata chiusura. Tuttavia, non ci tiriamo indietro. Le battaglie non si combattono solo quando la strada è in discesa o per convenienza; si combattono quando sono giuste. La nostra forza non sta nel rumore, ma nella nostra storia e nella profondità delle nostre radici.In un momento così complesso, non possiamo permetterci esperimenti o salti nel buio. Metto al servizio della città la competenza e la conoscenza degli amministrativi maturati negli anni con l’intento di fare affermare una nuova classe dirigente.Diffidate – aggiunge Belcastro – da chi si pone con la superbia di essere l’unico depositario della verità. La vera politica è umiltà e ascolto, è saper stare tra la gente e non al di sopra di essa. Al mio fianco troverete una lista composta da giovani pieni di energia e da una significativa presenza femminile. Rappresentano la San Giovanni che studia, che lavora e che vuole restare qui. Io ci sono. Siamo in campo. E lo facciamo con la schiena dritta. Vi chiedo di valutare non solo le promesse, ma la storia e l’affidabilità di chi vi sta davanti. Non siamo una candidatura “di disturbo”, ma l’unica vera alternativa che unisce il sapere dell’esperienza alla forza del rinnovamento generazionale. San Giovanni in fiore non ha bisogno di eroi solitari o di professionisti del consenso facile, ma di una guida solida, umana e presente. Scegliamo di ricominciare da noi, dalle nostre radici e da un futuro che non deve appartenere a pochi, ma a tutti. Il futuro della nostra Comunità».

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