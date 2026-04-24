Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 14:02
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 2 minuti
Cambia colore:
 

dipendenza volontaria

Si va verso la fine del medico di famiglia, ma i sindacati bocciano il nuovo decreto del Governo

Torna il nodo della dipendenza volontaria, Federazione dei Medici Territoriali: «Strada sbagliata, serve confronto e riforma strutturale»

Pubblicato il: 24/04/2026 – 13:11
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Si va verso la fine del medico di famiglia, ma i sindacati bocciano il nuovo decreto del Governo

ROMA Torna in pista con un decreto del Governo, presentato alla Regioni, la contestata proposta di passaggio a dipendenza “volontaria”, con doppio canale (convenzione e dipendenza), per i medici di famiglia per attivare le Case di Comunità.
E arriva la ferma opposizione dei sindacati medici. Per il Segretario nazionale di Federazione dei Medici Territoriali-FMT, Francesco Esposito: «La strada è quella sbagliata, dopo mesi e mesi di polemiche sui giornali, il Governo senza neppure aprire un tavolo di confronto con i medici, presenta alle Regioni una proposta di decreto che mantiene una impostazione superata dalla storia ed inadeguata. Il ministro non può non vedere: da anni assistiamo a un sotto-finanziamento del SSN e a un malinteso federalismo che ha ulteriormente precarizzato, esternalizzato, e smantellato la medicina generale e del territorio, trasformando la medicina di famiglia in una ulteriore cenerentola del sistema (insieme al 118 e alla continuità assistenziale). Da tempo si attende la trasformazione della formazione specifica di medicina generale in specializzazione, come nel resto d’Europa, e politiche di incentivi fiscali per una categoria sempre più impoverita, invece sono mancate queste soluzioni e risposte all’altezza e i giovani medici scappano da questa straordinaria professione. E ora si rilancia la dipendenza, cioè burocratizzare ancora di più il nostro lavoro, già schiacciato da decine di compiti onerosi e impropri».  
«Questo decreto  – conclude Esposito – aumenterà l’effetto fuga dalla medicina di famiglia e, cosa peggiore, può contribuire a distruggere la capillarità degli studi medici soprattutto nei piccoli centri, in quelli montani e più isolati, dove c’è una popolazione più anziana con maggiore incidenza di pazienti con cronicità e fragilità. Lo ribadiamo, la proposta da seguire è un’altra: no alla dipendenza ma convenzione-contratto unico della medicina generale con tutele e diritti, come modello quello della specialistica ambulatoriale, già esistente e specializzazione nel processo formativo dei giovani medici. Solo così potremo mantenere la libera scelta, la capillarità degli ambulatori e contribuire anche al miglior funzionamento delle Case di Comunità».

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
dipendenza volontaria medici famiglia
medico famiglia fine medico di famiglia
Sanità
Categorie collegate
Sanità
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x