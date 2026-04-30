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«Atto vile e inaccettabile che colpisce non solo il dirigente, ma l’intera comunità»

La Cisl Magna Grecia esprime la più ferma condanna per l’aggressione subita dal dirigente del Comune di Vibo Valentia Andrea Nocita

Pubblicato il: 30/04/2026 – 9:44
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«Atto vile e inaccettabile che colpisce non solo il dirigente, ma l’intera comunità»

VIBO VALENTIA Il segretario generale della CISL Magna Grecia, Daniele Gualtieri, e il segretario generale della CISl FP Magna Grecia, Antonino D’Aloi, esprimono la più ferma condanna per la brutale aggressione subita dal dirigente del Comune di Vibo Valentia Andrea Nocita. «Siamo di fronte a un atto vile e inaccettabile – dichiarano Gualtieri e D’Aloi – che colpisce non solo il dirigente, ma l’intera comunità. Chi opera nella pubblica amministrazione deve poter svolgere il proprio lavoro in condizioni di sicurezza, senza subire intimidazioni o violenze». I rappresentanti della CISL, auspicando che si faccia al più presto piena luce sull’accaduto, esprimono vicinanza ad Andrea Nocita e ai suoi familiari e ribadiscono con forza «la necessità di garantire condizioni di serenità e sicurezza a tutti coloro che lavorano nelle amministrazioni pubbliche, troppo spesso esposti a rischi e pressioni inaccettabili».

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