Rifiuti abbandonati nei pressi della spiaggia a Fuscaldo, tre denunciati

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COSENZA Continua in queste settimane, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Paola, l’azione di controllo dei Carabinieri Forestale finalizzata alla repressione dell’abbandono indiscriminato di rifiuti e della realizzazione di discariche abusive. Un’ azione sinergica finalizzata alla tutela delle delicate matrici ambientali della fascia tirrenica cosentina. A tal riguardo nei giorni scorsi un ulteriore sequestro da parte dei militari del Nucleo di Paola ha portato al deferimento di tre persone proprietari di un fondo nel comune di Fuscaldo. Durante un servizio di istituto predisposto al controllo sull’abbandono dei rifiuti, i militari hanno notato in località “Messinette”, in un appezzamento di terreno confinante con la spiaggia dove era presente un’abitazione, vari cumuli di rifiuti. Si è pertanto proceduto ad un controllo più accurato dell’area che ha accertato la presenza dell’abbandono di rifiuti speciali pericolosi e non, provenienti principalmente da demolizioni edili, oltre ad altro materiale ferroso, eternit e rifiuti vari. Nel terreno vi erano due distinte aree utilizzate come vere e proprie discariche abusive, una di esse, era delimitata da grossi blocchi di cemento e riempita con rifiuti della stessa tipologia di quelli presenti sull’altra area e accuratamente occultati con della sabbia. Si è quindi, come disposto dalla Procura della Repubblica di Paola, proceduto al sequestro delle due aree contenenti rifiuti e al deferimento dei tre proprietari per violazione alla normativa di settore

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