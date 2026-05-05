“Career day”, tutto pronto per la prima fiera sull’incontro tra domanda e offerta di lavoro in Calabria

l’evento

CATANZARO Cresce l’attesa per la prima edizione del Career Day 2026 promosso da Unindustria Calabria, in programma l’8 e il 9 maggio al Polo Fieristico “Giovanni Colosimo” di Catanzaro. L’iniziativa, nata per mettere in contatto diretto imprese, giovani, studenti, laureati e chiunque sia alla ricerca di una nuova occupazione, sarà l’occasione per mettere a diretto contatto le oltre 120 aziende calabresi che hanno confermato la propria partecipazione con centinaia e centinaia di persone – molti giovani – che già hanno prenotato i colloqui con le aziende. «Il Career Day rappresenta un’occasione concreta e straordinaria per il sistema produttivo calabrese – afferma il presidente di Unindustria Calabria, Aldo Ferrara –. La risposta delle imprese è stata forte e convinta: circa 120 aziende hanno scelto di esserci, dimostrando attenzione verso i giovani, disponibilità al confronto e volontà di investire sulle competenze. Le numerose prenotazioni ai colloqui one to one confermano che questa iniziativa intercetta un bisogno reale del territorio e può contribuire in modo efficace ad avvicinare domanda e offerta di lavoro. In attesa di avere un riscontro dai dati che già stiamo raccogliendo e che avremo al termine della manifestazione, possiamo affermare che lo strumento rappresentato dal Career Day, così com’è stato impostato, porta con sé degli elementi di novità importanti per la costruzione di un rapporto tra imprese calabresi e aspiranti lavoratori. Questo è, a mio avviso, un primo e straordinario momento attraverso cui costruire una reciproca consapevolezza rispetto alle opportunità di lavoro e alle figure professionali di cui c’è necessità». L’apertura della prima giornata vedrà un talk inaugurale dal titolo “Mismatch occupazionale: le sfide del mercato del lavoro” (apertura porte ore 10:30, inizio talk ore 11) a cui prenderanno parte, assieme al presidente Ferrara, Wanda Ferro, sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno; Roberto Occhiuto, presidente della Giunta regionale; Natale Mazzuca, vicepresidente nazionale di Confindustria con delega alle Politiche strategiche per lo sviluppo del Mezzogiorno. Durante il talk sarà presentato un paper dell’Istituto “G. Tagliacarne”, a cura di Paolo Cortese, Responsabile dell’Osservatorio sui Fattori di Sviluppo. Il Career Day si propone come uno spazio operativo di incontro, orientamento e selezione, con la partecipazione di realtà aziendali provenienti da diversi settori produttivi e con il supporto di istituzioni, università, ITS e sistema scolastico. Per i candidati rappresenta l’opportunità di presentare il proprio curriculum, sostenere colloqui e conoscere da vicino i profili professionali richiesti dal mercato. Ma sarà anche l’occasione per tutti i calabresi, soprattutto per i più giovani, per entrare in contatto diretto con le imprese, per conoscerle dal vivo: «Bisogna costruire un ecosistema virtuoso, fatto di rapporti diretti tra imprese e territorio. Spesso, proprio la mancanza di conoscenza di realtà produttive locali porta i nostri giovani a lasciare una regione», ha aggiunto Ferrara. Ma l’evento non sarà solo un momento di incontro tra imprese e lavoratori. Il Career Day, così com’è stato pensato, è a tutti gli effetti la base per la nascita di un osservatorio sul mondo del lavoro in Calabria che offre un focus sul mismatch tra domanda e offerta. Da qui, dunque, l’analisi permetterà di costruire elementi di policy pubblica per ridurre le distanze e sincronizzare l’evoluzione del mercato del lavoro calabrese con il sistema della formazione.

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