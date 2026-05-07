Forestazione, la pianificazione di “Calabria Verde”: «Puntiamo a una gestione sostenibile»

impegni e obiettivi

CATANZARO «Ci stiamo assumendo la responsabilità della pianificazione forestale perché, attraverso questo strumento, possiamo gettare le basi per una gestione sostenibile nel futuro». Lo ha detto il direttore generale di Calabria Verde, Giuseppe Oliva, a margine di un incontro sulla campagna antincendi della Regione Calabria, campagna che vede l’ente strumentale per la forestazione tra i principali attori.

Il ruolo nel Piano Aib

«Noi – ha infatti spiegato Oliva – coordiniamo le attività legate al progetto di forestazione, attraverso l’impiego della manodopera idraulico-forestale e dei mezzi a nostra disposizione, ma anche tramite la stipula di importanti convenzioni che coinvolgono il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, i Carabinieri Forestali e le associazioni di volontariato, che supportano il sistema organizzativo nelle attività operative di spegnimento degli incendi». Per quanto riguarda l’impegno di Calabria Verde sul fronte antincendio sostanzialmente – ha rimarcato Oliva – «stiamo confermando l’organizzazione già testata negli anni precedenti. Quest’anno, però, abbiamo ulteriormente rafforzato la capacità operativa, anche grazie all’impiego di attrezzature e tecnologie moderne che ci consentono, già in questa fase, di svolgere un’importante attività di prevenzione. Stiamo supportando in maniera significativa le amministrazioni comunali e gli enti regionali nelle attività di prevenzione, che – ha sostenuto il dg di Calabria Verde – rappresentano un elemento fondamentale nella lotta agli incendi boschivi».

Gli obiettivi di Calabria Verde

L’occasione è anche fare un punto sulle prospettive di Calabria Verde da parte di Oliva, confermato dg dell’azienda forestale nei giorni scorsi. «Negli ultimi tre anni abbiamo realizzato molte cose, ma restano ancora numerosi obiettivi da raggiungere. Vogliamo innanzitutto completare un assetto organizzativo più efficace e portare avanti la pianificazione forestale, che rappresenta un asset strategico per l’azienda. Calabria Verde, infatti, è l’ente a cui è stato affidato il patrimonio forestale regionale e – ha concluso Oliva – ci stiamo assumendo la responsabilità della pianificazione forestale perché, attraverso questo strumento, possiamo gettare le basi per una gestione sostenibile nel futuro». (c. a.)

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