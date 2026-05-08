Grande successo a Lamezia per l’evento di OSM Centro Calabria

l’evento

LAMEZIA TERME Sono stati oltre 300 gli imprenditori calabresi che, oggi a Lamezia Terme, hanno preso parte all’evento “Da Dipendente a Manager”, organizzato da OSM Centro Calabria, società leader in Italia nella consulenza e nella formazione aziendale. Una giornata intensa di confronto, crescita e visione condivisa, pensata per tutti quegli imprenditori che hanno scelto di mettersi in gioco e acquisire strumenti concreti per formare, valorizzare e delegare i propri collaboratori, con l’obiettivo di creare la futura generazione di manager aziendali.

In Calabria cresce sempre di più il numero di imprenditori visionari pronti a costruire un nuovo modello d’impresa, nel quale l’azienda non sia soltanto un luogo di produzione, ma una vera e propria fucina di talenti, leadership e opportunità. Perché oggi, più che mai, il successo di un’impresa passa dalla capacità di far crescere le persone che ne fanno parte. Il talento, da solo, non basta. Servono disciplina, responsabilità, metodo e senso critico per raggiungere traguardi sempre più ambiziosi. E il punto di partenza è quasi sempre lo stesso: imparare a guardare davvero negli occhi i propri collaboratori, ascoltarli, comunicare con consapevolezza e scegliere concretamente di investire sulla loro crescita personale e professionale. Costruire una squadra unita, capace di condividere valori, obiettivi ed emozioni, mettendo al centro il benessere e l’equilibrio dell’azienda, rappresenta oggi la strada maestra per creare imprese solide, competitive e durature nel tempo. Imparare a misurarsi ogni giorno con nuove responsabilità professionali, sviluppare competenze manageriali e imparare a guidare le persone con entusiasmo e consapevolezza significa dare vita a un vero team di successo, capace di affrontare le sfide del mercato con determinazione, visione e spirito di collaborazione. (adv)

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