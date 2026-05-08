La musica di Fabrizio Moro protagonista della XXV della Festa dello Stocco

l’atteso evento

REGGIO CALABRIA Sarà Fabrizio Moro l’artista di punta della XXV Festa Nazionale dello Stocco di Cittanova. Il cantautore, vincitore di due Festival di Sanremo e reduce dal successo a Canzonissima 2026, sarà sul palco di viale Campanella il prossimo 10 agosto per celebrare il quarto di secolo di uno degli eventi più importanti e attesi dell’estate calabrese (ingresso libero).

Quest’anno la kermesse organizzata e promossa dall’Associazione Turistica Pro Loco di Cittanova in sinergia con lo sponsor ufficiale Stocco&Stocco di Francesco D’Agostino e il patrocinio e contributo del Comune di Cittanova, festeggerà le nozze d’argento con il suo straordinario pubblico: nel segno di quel binomio vincente tra canzone d’autore ed enogastronomia d’eccellenza che da oltre due decenni caratterizza l’evento.

Fabrizio Moro è artista poliedrico e di grande rilevo nel panorama musicale italiano: ha partecipato a ben sette Festival di Sanremo, vincendo nel 2007 con “Pensa” nella sezione “Giovani” e nel 2018 con “Non mi avete fatto niente” nella sezione “Campioni” in coppia con Ermal Meta. Ha al suo attivo anche una partecipazione all’Eurovision Song Contest 2018, una al Festivalbar 2007, quattro al Summer Festival dal 2015 al 2018 e una a Canzonissima 2026, vinta nel 2026 con il brano “Il mio canto libero” di Lucio Battisti.

Il 25 marzo 2025 ha pubblicato il singolo “Prima di domani”, in collaborazione con il rapper Il Tre. Sono seguiti i singoli “In un mondo di stronzi”, “Non ho paura di niente” e “Scatole”, che hanno anticipato il suo decimo album in studio “Non ho paura di niente”, pubblicato il 14 novembre 2025. «Siamo orgogliosi di poter annunciare la presenza di Fabrizio Moro alla XXV edizione della Festa Nazionale dello Stocco – ha affermato il Presidente dell’Associazione Turistica Pro Loco Pino Gentile -. In sinergia con lo sponsor ufficiale Stocco&Stocco di Francesco D’Agostino e grazie alla collaborazione del Comune di Cittanova, stiamo lavorando ad un percorso culturale, turistico e promozionale di prim’ordine, nel solco di un’esperienza lunga e qualificata che vede il nostro evento tra i più significativi dell’estate calabrese da un quarto di secolo».

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