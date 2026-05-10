«Il mondo si ostina nel male che uccide l’innocente»

il monito

CITTA’ DEL VATICANO “Il mondo non può ricevere” lo Spirito della verità “finché si ostina nel male che opprime il povero, esclude il debole, uccide l’innocente”. Lo ha detto Leone XIV parlando del dono del Paraclito promesso da Cristo ai discepoli, nel suo intervento al Regina Caeli. “Proprio perché ci ama, il Signore non ci lascia soli nelle prove della vita: ci promette il Paraclito, cioè l’Avvocato difensore, lo ‘Spirito della verità'”, ha affermato il Papa. Chi invece “corrisponde all’amore che Gesù ha verso tutti, trova nello Spirito Santo un alleato che mai viene meno” .Leone XIV ha poi contrapposto l’azione dello Spirito Santo a quella dell'”Accusatore”, definito “padre della menzogna”, “che vuole contrapporre l’uomo a Dio e gli uomini tra loro”. “Lo Spirito Santo è forza di verità”, ha detto il Pontefice, mentre Gesù”ci salva dal male e ci unisce come popolo di fratelli e sorelle nella Chiesa”. (Agi)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato