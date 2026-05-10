l’emergenza

LAMEZIA TERME «A pochi giorni dal 1° maggio, Festa dei Lavoratori, parole, slogan e riflessioni sulle condizioni del lavoro di oggi si scontrano ancora una volta con la drammatica realtà. Ieri un lavoratore di 23 anni ha perso la vita a Paola durante i lavori di preparazione di una struttura balneare, schiacciato da un blocco di cemento. Lavorava in nero. Una condizione che rende ancora più evidente l’invisibilità a cui troppo spesso sono condannate le persone più fragili: giovani, precari, immigrati. Era arrivato dal Senegal in cerca di speranza e di futuro. La sua giovane vita è stata spezzata dal lavoro. Restano ancora da chiarire le dinamiche dell’incidente, ma questa vicenda accende un faro su una realtà diffusa e sistemica, che colpisce soprattutto i più giovani e chi vive condizioni di maggiore ricatto e vulnerabilità. Le parole non bastano più. In tre giorni in Calabria sono avvenute tre morti sul lavoro. Non si tratta di semplici incidenti. Non possiamo accettare passivamente tragedie che si ripetono con una frequenza insostenibile. Non è il momento del silenzio: è il momento di agire. È necessario non abbandonare i lavoratori e le lavoratrici, è urgente stare vicini ai luoghi di lavoro, verificarne concretamente le condizioni, rafforzare controlli, tutele e sicurezza e responsabilizzare le aziende. Costruire una cultura che possa contrastare il lavoro nero e che metta al centro la dignità e la vita delle persone». Lo afferma Giulia Grandinetti – Referente UGS Calabria (Unione Giovani di Sinistra) – Sinistra Italiana Calabria.

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