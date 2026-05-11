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Hantavirus, in Italia zero positivi

Campitiello (ministero Salute): «Non siamo di fronte a un nuovo Covid»

Pubblicato il: 11/05/2026 – 9:46
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Hantavirus, in Italia zero positivi

ROMA “Attualmente non c’è nessun allarme, non ci troviamo di nuovo di fronte ad un nuovo Covid. Questo voglio ribadirlo con fermezza, in Italia non ci sono casi positivi”. Lo ha detto Mara Campitiello, capo Dipartimento della Prevenzione, Ricerca ed Emergenze Sanitarie del ministero della Salute, intervenuta questa mattina ai microfoni di Rtl 102.5 sull’Hantavirus. “E’ un virus che già conosciamo, quindi non si affaccia ora nel mondo medico sanitario. Sicuramente esiste una variante più aggressiva, che è quella americana, che poi colpisce i polmoni ed è più letale. Ma la differenza fondamentale con il Covid è che ha una bassa contagiosità“, ha spiegato. Attualmente in Italia ci sono 4 passeggeri in sorveglianza attiva presenti sul volo dove per pochi minuti è salita la donna deceduta per Hantavirus. “Io stessa – ha spiegato – li ho contattati sui cellulari, mi sono assicurata che non avessero sintomi, e l’indomani, inviate le informazioni alle regioni, sono stati presi in carico dalle regioni di competenza, che ricordiamo sono Campania, Calabria, Veneto e Toscana. Sono attualmente in sorveglianza sanitaria attiva e messi anche in isolamento fiduciario che è a solo titolo precauzionale perché attualmente non presentano alcun sintomo”, ha concluso.

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