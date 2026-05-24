45 dosi di hashish in una casetta giocattolo: blitz allo Zen

l’operazione a Palermo

PALERMO Quarantacinque dosi di hashish erano in una casetta giocattolo per bambini: a trovarle in un condominio dei quartieri palermitani Zen 1 e Zen 2, imprigionato tra la recrudescenza mafiosa e il degrado e l’abbandono, sono stati i carabinieri nel corso di un’ampia operazione di controllo che ha fatto saltar fuori numerosi reati e condotto a un arresto e diverse denunce. Un 33enne palermitano, già gravato da precedenti, è stato arrestato in flagranza perché trovato in possesso di 68 dosi di hashish, per un peso circa di 80 grammi, e 43 di cocaina, circa 20 grammi, oltre a una somma contante superiore ai 3.600 euro, considerata provento dell’attività delittuosa. Nel corso di un’ispezione, poi, è stato trovato un intero panetto di hashish nel vano motore di un’auto abbandonata e “cannibalizzata”. Il controllo si è esteso alla ricerca di armi, portando alla denuncia a piede libero di un 28enne, già conosciuto dalle forze dell’ordine, trovato in possesso presso il proprio domicilio, di una pistola simile nella caratteristiche strutturali a quelle vere e priva di tappo rosso. Analogamente, un 63enne con precedenti di polizia, è stato denunciato per la detenzione di una pistola scacciacani priva del prescritto tappo rosso. Durante le operazioni si sono registrati momenti di tensione quando un 22enne palermitano, già noto alle forze dell’ordine, ha tentato di opporsi con minacce ai militari che lo avevano sorpreso con una modica quantità di hashish. L’azione dei carabinieri ha individuato, inoltre, una 53enne responsabile di un allaccio abusivo alla rete elettrica nazionale, mentre in due esercizi commerciali c’erano gravi carenze igieniche e irregolarità nello stoccaggio degli alimenti. Una 35enne e un 37enne, entrambi palermitani, sono stati sanzionati per complessivi 8.000 euro, con il contestuale sequestro di oltre un quintale di carne e diversi chili di prodotti caseari non conformi. L’attività straordinaria, che ha visto l’impiego coordinato di unità cinofile, reparti speciali e il supporto aereo di un elicottero, si è conclusa con il controllo di quasi 300 persone e un centinaio di veicoli. Sono state elevate circa 40 sanzioni per violazioni al Codice della Strada, tra cui la guida senza patente e la mancanza di assicurazione, che hanno portato al fermo amministrativo di 11 mezzi, per un totale di circa 27 mila euro.

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