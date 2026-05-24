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Alle 19 in Calabria affluenza al 36,26%. Superato il quorum del 40% in diversi comuni

Complessivamente sono 77 gli enti chiamati alle urne con quasi mezzo milione di elettori

Pubblicato il: 24/05/2026 – 20:22
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Alle 19 in Calabria affluenza al 36,26%. Superato il quorum del 40% in diversi comuni
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CATANZARO E’ del 36,26% l’affluenza alle ore 19 a Reggio Calabria per le elezioni amministrative, in crescita rispetto alle precedenti consultazioni quando era stata del 33,73%. A Reggio, dove si vota anche per le circoscrizioni, gli aventi diritto sono 143.070. A Crotone, l’altro capoluogo di provincia calabrese chiamato al voto – gli aventi diritto sono 49.533 – l’affluenza è stata del 36,85%, in lieve flessione rispetto al precedente, 38,31%. Complessivamente, in Calabria, dove sono 77 gli enti chiamati alle urne con quasi mezzo milione di elettori, l’affluenza è del 35,94% Negli altri tre comuni con popolazione superiore a 15mila abitanti, a Castrovillari – 20.489 gli aventi diritto – l’affluenza è stata del 34,42% (31,20%), a San Giovanni in Fiore – 18.946 – del 35,63% (30,95%) e a Palmi – 17.454 – del 35,78% (44,48%).

Superato il quorum in diversi comuni

Superato il quorum fissato al 40% in diversi comuni. Nel Vibonese sono tre quelli dove è stato superato: Acquaro, Spilinga e Monterosso. Nel Catanzarese cinque: a Sant’Andrea Jonio l’unico candidato a sindaco è l’uscente Nicola Ramogida, a Belcastro l’uscente Antonio Torchia, a Carlopoli l’uscente Emanuela Talarico, ad Andali in campo c’è Pietro Antonio Peta, a Cerva Sara Colistra. Nel Reggino superato il quorum a Santo Stefano d’Aspromonte, dove c’è unico candidato l’uscente Francesco Malara.

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