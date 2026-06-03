Convocato per lunedì il Consiglio regionale, Occhiuto: «In aula discussione su caporalato e sfruttamento»

la seduta

REGGIO CALABRIA Dal rendiconto finanziario del Consiglio regionale alle modifiche sulla disciplina dei consorzi di bonifica, fino alla sicurezza stradale e alle nomine di competenza dell’Assemblea. Sono questi alcuni dei temi al centro della seduta del Consiglio regionale della Calabria, convocata dal Presidente dell’Assemblea legislativa, Salvatore Cirillo, per lunedì 8 giugno alle ore 11.30, a Palazzo Campanella.

Il programma della seduta

Nel corso dei lavori l’Aula sarà chiamata a esaminare la proposta di provvedimento amministrativo n. 64/13^, di iniziativa dell’Ufficio di Presidenza, relativa all’approvazione del rendiconto dell’esercizio finanziario 2025, della relazione sulla gestione 2025 e del Piano degli indicatori di bilancio e dei risultati attesi, con relatore la consigliera Luciana De Francesco.

All’ordine del giorno anche la mozione n. 14/13^, a firma dei consiglieri Barbuto, Scutellà e Bruno, recante iniziative per la sorveglianza sanitaria gratuita della popolazione residente nel Sito di Interesse Nazionale (SIN) di Crotone-Cassano-Cerchiara.

Tra i provvedimenti iscritti figurano inoltre la proposta di legge n. 20/13^, di iniziativa della Giunta regionale, recante modifiche alla legge regionale n. 39 del 2023 sull’ordinamento dei Consorzi di bonifica e sulla tutela e bonifica del territorio rurale, con relatore la consigliera Santoianni, e la proposta di legge n. 34/13^, di iniziativa della stessa Santoianni, contenente modifiche e integrazioni alla normativa regionale sulla raccolta e commercializzazione dei funghi epigei ed ipogei freschi e conservati.

L’Assemblea discuterà anche la proposta di legge n. 51/13^, di iniziativa del consigliere Ferrari, recante norme per la promozione della sicurezza e dell’educazione stradale e per la disciplina del sistema regionale di monitoraggio dei dati sull’incidentalità stradale.

Completa l’ordine del giorno il punto relativo alle nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale negli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo della Regione, degli enti e delle aziende da essa dipendenti, ai sensi della legge regionale n. 39 del 1995.

Caporalato e sfruttamento

Si parlerà anche di caporalato e sfruttamento dopo la tragedia di Amendolara, come afferma il presidente della Regione Roberto Occhiuto: «Dando seguito alla giusta sollecitazione dei sindacati, ho sentito il presidente del Consiglio regionale della Calabria, Salvatore Cirillo. Alla luce della drammatica vicenda dei quattro braccianti uccisi in modo atroce nei pressi di Amendolara, nel cosentino, ho chiesto al presidente Cirillo, che ha condiviso immediatamente questa esigenza, di anticipare la convocazione del Consiglio regionale già prevista per lunedì 8 giugno a Palazzo Campanella, inserendo all’ordine del giorno una discussione sul caporalato, sullo sfruttamento del lavoro e sulla condizione dei migranti.

Ritengo doveroso che, in un momento così doloroso e sconvolgente per la nostra comunità, l’assemblea legislativa della Calabria dedichi una sessione specifica a questi temi».

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