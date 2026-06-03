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Ue: «L’Italia attui i programmi della politica di coesione»

Rese note le raccomandazioni della Commissione

Pubblicato il: 03/06/2026 – 16:46
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Ue: «L’Italia attui i programmi della politica di coesione»
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«Garantire la continuità delle riforme e degli investimenti attuati nell’ambito dello Strumento per la ripresa e la resilienza. Accelerare gli sforzi per l’attuazione dei programmi della politica di coesione, avvalendosi, ove opportuno, della riassegnazione delle risorse alle priorità strategiche e delle flessibilità previste nella revisione intermedia del quadro della politica di coesione». E’ quanto si legge nelle raccomandazioni specifiche per l’Italia pubblicate oggi dalla Commissione europea nel pacchetto del Semestre europeo.

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