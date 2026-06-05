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Caporalato, al via il vertice in Prefettura a Reggio. Calderone: «Importante avere tutte le istituzioni attorno al tavolo»

La riunione segue la strage di braccianti avvenuta ad Amendolara. Ecco tutti i partecipanti

Pubblicato il: 05/06/2026 – 15:32
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Caporalato, al via il vertice in Prefettura a Reggio. Calderone: «Importante avere tutte le istituzioni attorno al tavolo»
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REGGIO CALABRIA E’ in corso in Prefettura a Reggio Calabria il vertice presieduto dalla ministra del Lavoro, Marina Calderone, che affronta il tema del caporalato. La riunione segue la strage di braccianti avvenuta ad Amendolara, nel Cosentino, lunedì scorso. Al tavolo sono presenti, tra gli altri, la sottosegretaria all’Interno, Wanda Ferro; il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto; l’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo; l’assessore regionale al Lavoro, Giovanni Calabrese; il sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, i vertici delle forze dell’ordine e quelli regionali delle strutture ispettive. “Per me è importante avere seduti attorno a questo tavolo tutti gli interlocutori e i rappresentanti degli organismi che, sul territorio, a livello istituzionale hanno competenze sul tema del lavoro”, ha detto la ministra aprendo i lavori. Al termine è prevista una conferenza stampa.

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