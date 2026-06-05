Roland Garros: Arnaldi sta male, Cobolli in finale

“italtennis” protagonista

ROMA Flavio Cobolli è in finale al Roland Garros, in programma domenica contro il tedesco Alexander Zverev. Matteo Arnaldi ha infatti rinunciato a giocare la semifinale a causa di un virus. “Non era quello che volevo ma da ieri sera ho cominciato a non sentirmi benissimo. A cena ho iniziato ad avere male di stomaco. Mi sono svegliato all’una ho vomitato. Ho provato a dormire ma non dormivo. Alle sei del mattino ho vomitato di nuovo. Stavo male. Abbiamo chiamato il dottore in camera. E’ difficile da accettare ma è così”‘: ha detto Matteo Arnaldi in conferenza stampa. Esprimendosi al fianco di Flavio Cobolli, sceso con lui in sala stampa, l’azzurro ha aggiunto che si tratta della ”decisione giusta”. “Volevo in primis ringraziarti per quello che hai fatto queste due settimane, sei stato di ispirazione per tutti noi, hai lottato per tante ore in campo, dimostrando il tuo vero valore”, ha detto a sua volta Flavio Cobolli rivolgendosi ad Arnaldi. “Non ho mai dubitato delle tue qualità – ha aggiunto Cobolli -. Devi essere fiero di quello che hai fatto e che stai facendo. Sei un esempio. Un atleta eccellente. Ti seguo fuori dal campo. Sono sicuro che avremmo fatto una grande battaglia come siamo abituati a fare. Sono sicuro che ci saranno occasioni”, ha concluso Cobolli, dicendo di aver ”quasi pianto” per il ritiro di Arnaldi.

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