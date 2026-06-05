Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 15:49
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

il contrattempo

Vertice Ue-Balcani, salta la presenza della premier Meloni

A trattenere la premier la celebrazione del 212° annuale dei Carabinieri a Reggio

Pubblicato il: 05/06/2026 – 15:35
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Vertice Ue-Balcani, salta la presenza della premier Meloni
Aggiungi come fonte “Corriere della Calabria”

A causa del protrarsi della cerimonia celebrativa del 212esimo annuale di fondazione dell’Arma dei Carabinieri a Reggio Calabria, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, non potrà più partecipare al vertice Ue-Balcani Occidentali, in corso a Tivat in Montenegro. Lo rendono noto fonti governative. La premier Meloni ha informato personalmente il presidente montenegrino Jacov Milatovic e il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa esprimendo il proprio rammarico per l’impossibilità di raggiungere in tempo la riunione, la cui conclusione ù prevista per le 15.30.

Argomenti
GIORGIA MELONI
premier meloni
Top
Vertice Ue-Balcani
Categorie collegate
Nazionale
Politica
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x