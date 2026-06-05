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il contrattempo
Vertice Ue-Balcani, salta la presenza della premier Meloni
A trattenere la premier la celebrazione del 212° annuale dei Carabinieri a Reggio
Pubblicato il: 05/06/2026 – 15:35
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A causa del protrarsi della cerimonia celebrativa del 212esimo annuale di fondazione dell’Arma dei Carabinieri a Reggio Calabria, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, non potrà più partecipare al vertice Ue-Balcani Occidentali, in corso a Tivat in Montenegro. Lo rendono noto fonti governative. La premier Meloni ha informato personalmente il presidente montenegrino Jacov Milatovic e il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa esprimendo il proprio rammarico per l’impossibilità di raggiungere in tempo la riunione, la cui conclusione ù prevista per le 15.30.
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