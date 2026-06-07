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Amministrative, oggi e domani tre Comuni tornano alle urne in Calabria per i ballottaggi

Secondo turno a Castrovillari, San Giovanni in Fiore e anche Mandatoriccio, dove al primo turno si è registrata la parità perfetta tra i candidati sindaco

Pubblicato il: 07/06/2026 – 7:07
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Amministrative, oggi e domani tre Comuni tornano alle urne in Calabria per i ballottaggi
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LAMEZIA TERME Anche in Calabria si torna al voto, oggi e domani, per tre ballottaggi: Castrovillari, San Giovanni in Fiore e Mandatoriccio. Si vota oggi dalle 7.00 alle ore 23.00, e domani dalle ore 7.00 alle ore 15. Si tratta di ballottaggi che hanno motivazioni diverse, perché Mandatoriccio rappresenta un caso diverso – e per certi versi inedito e clamoroso – rispetto agli altri due Comuni. A Castrovillari la sfida è tra Anna De Gaio, consigliera comunale uscente di Fratelli d’Italia e presidente della commissione regionale Pari opportunità, candidata sindaco per il centrodestra, che ha conquistato il 43,59% delle preferenze al primo turno, ed Ernesto Bello, espressione dell’area di centrosinistra, che ha ottenuto il 27,70%. Nessuno dei due candidati ha formalizzato apparentamenti in vista del turno di domani. A San Giovanni in Fiore il confronto è tra il candidato di centrodestra Marco Ambrogio, che al primo turno ha ottenuto il 45,24%, e Antonio Barile che, sostenuto da una lista civica, ha conquistato il 26,22% dei voti. A Mandatoriccio invece si va al ballottaggio perché al primo turo i due sfidanti hanno ottenuto esattamente lo stesso numero di voti: qui la sfida è tra Teresa Maria Villella, candidata sindaco della lista “Nuova Alba”, e Cataldo Iozzi, candidato sindaco della lista “Uniti per Mandatoriccio”. (redazione@corrierecal.it)

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