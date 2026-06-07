Carburanti, prezzi in aumento. La Calabria tra le più colpite

la stangata

«Scampato pericolo, per gli automobilisti, ma solo fino a questa mattina. Dato che la riduzione dello sconto sulle accise scattava oggi, pochi distributori alle 8 hanno già alzato il prezzo di 5 cent, 6,1 cent considerando l’Iva, anche perché i dati del Mimit si riferiscono ai distributori self service e di domenica non tutti aggiornano i prezzi. La stangata, insomma, arriverà domani, anche se va considerato che i prezzi industriali sono in discesa e che oggi un pieno di benzina da 50 litri costa in autostrada 25 cent in meno rispetto a ieri. In ogni caso, in Puglia, la regione peggiore, un rifornimento di gasolio si paga già 60 cent in più rispetto a sabato, molto meno comunque dell’aggravio teorico di 3 euro e 5 cent previsto in caso di traslazione completa». E’ quanto afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori. Secondo lo studio dell’associazione, basato sui dati del Mimit, al secondo posto delle regioni meno virtuose c’è la Calabria, dove la variazione è di 55 centesimi, come in Toscana (al 3 posto) Piemonte (4 ), Emilia Romagna e Lombardia, con la differenza sostanziale, però, che in Calabria il prezzo assoluto ha già sfondato i 2 euro (2,012 euro al litro) ed è il terzo più elevato d’Italia dopo autostrade e Bolzano. In media nelle strade il rialzo è di 45 cent, mentre in autostrada è di 30 cent. Il territorio più virtuoso, per una volta, è Bolzano, con il rincaro più basso d’Italia, 25 cent, peccato che abbiano il secondo prezzo assoluto più elevato del Paese, 2,026 euro, battuti solo dalle autostrade che svettano in cima alla classifica con 2,078 euro al litro.

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