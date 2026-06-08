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Ballottaggi nel Cosentino, oggi urne aperte fino alle 15

Si vota dalle 7, poi lo spoglio e il responso sui nuovi sindaci di Castrovillari, San Giovanni in Fiore e Mandatoriccio

Pubblicato il: 08/06/2026 – 6:50
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Ballottaggi nel Cosentino, oggi urne aperte fino alle 15
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COSENZA Secondo giorno di voto e urne riaperte: il lunedì elettorale si apre alle 7 e darà il responso nelle tre partite più importanti della provincia di Cosenza ovvero a Castrovillari, San Giovanni in Fiore e Mandatoriccio. Oggi si tornerà a votare dalle 7 alle 15 per l’ultima volta prima dello spoglio che assegnerà le fasce tricolori ai nuovi sindaci. Ieri i seggi hanno chiuso alle 23 nei tre comuni calabresi chiamati al ballottaggio: con la chiusura è arrivato il dato definitivo sulla partecipazione al voto, secondo i dati del ministero dell’Interno pubblicati sul portale Eligendo: a Castrovillari ha votato il 37,89% degli aventi diritto, a San Giovanni in Fiore il 41,95%, a Mandatoriccio il 44,68%. Il confronto con le ore 19 — rispettivamente 25,19%, 34,13% e 32,27% — ha confermato una ripresa significativa della partecipazione nel corso del pomeriggio e della sera. Cresce intanto l’attesa per lo spoglio, che prenderà il via oggi non appena i seggi chiuderanno alle 15. 

Le tre sfide

Castrovillari la sfida è tra Anna De Gaio (centrodestra) ed Ernesto Bello (centrosinistra), mentre a San Giovanni in Fiore il confronto è tra il candidato di centrodestra Marco Ambrogio e Antonio Barile, candidato con lista civica. Ballottaggio anche a Mandatoriccio, dopo che nel primo turno i due candidati hanno ottenuto lo stesso numero di voti (852): a fronteggiarsi sono Teresa Maria Villella e Cataldo Iozzi. (redazione@corrierecal.it)

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