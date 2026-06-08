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l’emergenza infinita

Cosenza, ancora disservizi nell’erogazione idropotabile per guasti all’acquedotto

Proseguono gli interventi di riparazione sulla condotta adduttrice del Merone

Pubblicato il: 08/06/2026 – 12:16
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Cosenza, ancora disservizi nell’erogazione idropotabile per guasti all’acquedotto
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COSENZA Proseguono nel corso della giornata odierna i disagi e i disservizi connessi alla rottura della condotta adduttrice dell’Acquedotto del Merone, verificatasi nei giorni scorsi. Le complesse operazioni di riparazione richiederanno ulteriori interventi sulla condotta nel corso della giornata, con possibili riduzioni della portata dell’erogazione idropotabile nelle aree servite dall’infrastruttura interessata. I disagi potrebbero essere avvertiti, come già accaduto nella giornata di venerdì scorso, nella zona di Porta Piana e nelle aree limitrofe, nonché in tutte le zone direttamente alimentate dalla condotta adduttrice interessata dal guasto. I tecnici sono al lavoro per completare le operazioni nel più breve tempo possibile. La regolare erogazione del servizio idrico sarà ripristinata al termine degli interventi.

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